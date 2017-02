1 de março é Dia da Proteção Civil

As comemorações do Dia da Proteção Civil em Portugal

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) realiza na quarta-feira, 1 de março, a cerimónia comemorativa do Dia da Proteção Civil, efeméride instituída a nível mundial pela Organização Internacional de Proteção Civil (OIPC) e a nível nacional, em 2008, por despacho do então Ministro da Administração Interna.

A sessão evocativa do Dia da Proteção Civil, este ano dedicada ao tema Proteção Civil Preventiva e Descentralização, terá lugar na sede da ANPC, em Carnaxide, pelas 09h30, e será presidida pela ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, contando também com a presença do secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes e de numerosos dignitários das mais diversas entidades públicas e privadas com relevo para o Sistema Nacional de Proteção Civil.

O Primeiro-ministro, António Costa, associa-se também às comemorações e presta homenagem à Força Especial de Bombeiros que recentemente respondeu a um pedido de ajuda internacional do governo chileno.

Durante a cerimónia serão condecorados o Exército, a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) e a Direção Geral da Autoridade Marítima (DGAM), com a medalha de mérito de proteção e socorro, grau ouro, distintivo laranja, pelo relevante papel que desempenham no Sistema Nacional de Proteção Civil.

A cerimónia decorrerá de acordo com o seguinte programa:

09h30 – Receção dos convidados

09h45 – Guarda de Honra à ministra da Administração Interna

10h00 – Intervenção do presidente da ANPC

- Apresentação do tema: «Proteção Civil preventiva»

(ANPC; CM de Gondomar; União das Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira)

- Imposição de Medalhas de Mérito de Proteção e Socorro a Entidades (Exército, DGAM e ANAFRE)

11h25 – Receção ao Primeiro-ministro

11h30 – Intervenção da ministra da Administração Interna

12h00 – Homenagem à Força Operacional que participou na Missão no Chile

- Visita à exposição estática de equipamentos operacionais dos Agentes de Proteção Civil

12h45 – Porto de Honra

Por todo o país, os Comandos Distritais de Operações de Socorro (CDOS) da ANPC e os demais agentes que integram o Sistema vão comemorar a data com iniciativas para públicos diversos, através de exposições e/ou de jornadas de reflexão alusivas à temática – Proteção Civil Preventiva e Descentralização –, destacando o papel do patamar preventivo, nos diferentes níveis territoriais, realçando a necessidade de melhorar o conhecimento sobre os riscos, de implementar sistemas de monitorização e de aviso à população e de envolver os cidadãos numa cultura de segurança, estimulando a sua participação e a ideia de que a proteção civil é uma responsabilidade de todos e para todos.