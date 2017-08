100 anos de Aviação Militar Portuguesa

Um século de História em destaque na Exposição Aviação Militar Portuguesa.

O Pavilhão das Galeotas do Museu de Marinha tem em exibição até 12 de outubro, a exposição temporária Aviação Militar Portuguesa. Esta mostra está aberta ao público todos os dias das 10 às 18h entre julho e setembro e das 10 às 17h a partir de outubro.

​Nos 100 anos da constituição dos Serviços de Aviação do Corpo Expedicionário Português, da ativação do Centro de Aviação Marítima de Lisboa e da projeção da Esquadrilha Expedicionária a Moçambique, evoca-se a criação da componente aérea nacional através de uma exposição temporária que retrata a ação da Aeronáutica Naval e Militar durante a Grande Guerra.

A Grande Guerra, ou 1ª Guerra Mundial, ficou marcada, não apenas pela dispersão geográfica e pela mortandade nunca antes registada num conflito armado, mas também pelas inovações táticas e tecnológicas que alteraram para sempre a arte da guerra.

Para além do combate generalizado em terra e no mar, o domínio do espaço aéreo constituía agora um importante objetivo militar. Através do emprego de aeronaves, seria possível detetar e antecipar a posição e movimentos do inimigo, bem como atingi-lo através de bombardeamento aéreo estratégico.

A aviação militar portuguesa, através da Aeronáutica Militar (Exército) e Aeronáutica Naval (Marinha) esteve presente nos principais teatros de guerra: Europa, África e Atlântico, num esforço considerável de adaptação aos desenvolvimentos técnicos produzidos pela indústria aeronáutica e à evolução da tática e combate na guerra aérea.

A presente exposição insere-se na programação da Comissão Coordenadora da Evocação da I Guerra Mundial, sob coordenação da Comissão Histórico-Cultural da Força Aérea e com a colaboração da Comissão Cultural de Marinha, Comissão de História e Cultura Militar e da Liga dos Combatentes.