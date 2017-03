1º Rally Castelo de Porto de Mós a 18 e 19 de março

O 1º Rally Castelo Porto de Mós disputa-se este mês nos dias 18 e 19 em Porto de Mós e no Juncal

O Clube Automóvel de Porto de Mós participa na organização do 1º Rally Castelo Porto de Mós, em parceria com o PENELA Race Events Club. A prova é composta por duas classificativas e duas especiais que terão lugar no concelho de Porto de Mós nos dias 18 e 19 de março.

O Rally Castelo de Porto de Mós tem como base o centro nevrálgico de Porto de Mós, desenrolando-se a primeira especial na noite de sábado, dia 18, no centro da vila de Porto de Mós. No domingo, dia 19 realizam-se quatro passagens em dois troços, na vila do Juncal.

A prova é assegurada pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Sendo esta Federação o órgão máximo do desporto automóvel a nível nacional estão por isso garantidas todas as condições de segurança, afirma a organização.

Se é automobilista e deseja participar neste rally, pode efetuar a sua inscrição em http://sicoeco.pt/rally/trrc-2017/1o-rally-castelo-de-porto-de-mos/.