3ª edição de ATUARGUMENTAÇÃO decide-se a 13 de maio

A fase conclusiva da 3ª edição de ATUARGUMENTAÇÃO está em marcha desde 6 de maio e termina no sábado, dia 13

Na 3ª edição de ATUARGUMENTAÇÃO, promovida por ATUAAÇÃO, as eliminatórias do 3º Ciclo e do Ensino Secundário, realizadas no passado sábado, dia 6 de maio, colocaram frente a frente e nos temas que a seguir se indicam:

No 3º Ciclo

Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal – Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro

“Esta casa acredita que música boa não fica velha.”

Escola Secundária de Rio Maior – Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal

“Esta casa defende que sem canetas não existe vida.”

Agrupamento de Escolas Ferando Casimiro – Escola Secundária de Rio Maior

“Esta casa acredita que tudo o que passa na TV é verdade.”

No Secundário

Escola Profissional do Ribatejo em Tremês – Escola Profissional de Rio Maior

“Esta casa acredita que quando o gato sai de casa, os ratos passeiam.”

Escola Profissional do Ribatejo em Tremês – Escola Secundária de Rio Maior

“Esta casa acredita que o que não tem solução, solucionado está.”

Escola Secundária de Rio Maior – Escola Profissional de Rio Maior

“Esta casa acredita que águas passadas não movem moinhos.”

A fase das eliminatórias decorreu no CNIRM.

As finalíssimas da 3ª edição de ATUARGUMENTAÇÃO estão marcadas para sábado, 13 de maio, com início às 21h30, também nas instalações do Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior – CNIRM, no 1º piso do Pavilhão Multiusos (do lado do terminal da Rodoviária), defrontando-se as equipas:

Finalíssima do 3º Ciclo

Sal e Order (Agrupamento de Escola Marinhas do Sal – Governo)

Os Casimiros (Agrupamento de Escola Fernando Casimiro – Oposição)

tema: “Esta casa acredita que o segredo não existe.”

Finalíssima do Secundário

Argument Destroyers (Escola Secundária de Rio Maior – Governo)

Língua Afiada (Escola Profissional do Ribatejo em Tremês – Oposição)

tema: “Esta casa acredita que a vaca que ri é prima da vaca Milka.”