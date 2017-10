4.ª Exposição Canina de Raças Portuguesas

4.ª Exposição Canina especializada de Raças Portuguesas realiza-se junto à Praça de Touros do Cartaxo.

Está a ser organizada pela União das Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta, com o apoio do Município do Cartaxo, a 4.ª Exposição Canina, a realizar-se no próximo dia 5 de novembro, domingo, com início às 9 horas, junto à Praça de Touros do Cartaxo.

Aberta aos exemplares de todas as raças portuguesas e suas variedades oficialmente reconhecidas, registadas em Livros de Origens ou com Registos Iniciais emitidos por organismos reconhecidos pela Fédération Cynologique Internationale, é pelos regulamentos desta mesma Federação bem como pelos do Clube Português de Canicultura que esta Exposição Canina de Raças Portuguesas se rege.