5 Pintores + 5 Escultores na Galeria de Arte do Casino Estoril

Vai ser inaugurada no dia 19 de janeiro, quinta-feira, às 21h30, na Galeria de Arte do Casino Estoril, a exposição coletiva, «5+5», que reúne os pintores Cohen Fusé, Diogo Navarro, Francisca Magalhães Barros, Gustavo Fernandes e Rogério Tunes e os escultores, Carlos Ramos, Filipe Curado, Jorge Pé-Curto, Marius Moraru e Rogério Timóteo.

Nesta exposição estão representadas as duas principais modalidades das Artes Plásticas, Pintura e Escultura, através de dez linguagens diferenciadas, onde podemos encontrar na Pintura, desde o hiper-realismo de Gustavo Fernandes, à figuração de Cohen Fusé, argentino radicado em Portugal há três dezenas de anos, ao expressionismo de Diogo Navarro, à emergente Francisca Magalhães Barros que utiliza uma paleta riquíssima de cores até ao abstraccionismo gestualista de Rogério Tunes, artista brasileiro nascido no Rio de Janeiro, titular de um currículo vastíssimo e que expõe pela primeira vez na Galeria de Arte do Casino Estoril.

Na Escultura participam 5 artistas que fazem parte da “família da Galeria”, desde Carlos Ramos com as suas coloridas flores em papel, à criatividade invulgar de Jorge Pé-Curto, às árvores de um mármore branco imaculado de Filipe Curado, ao romeno Marius Moraru com os seus torsos e Rogério Timóteo, artista que foi recentemente seleccionado pela revista X-Working como um dos 100 artistas mais influentes no campo da “Arte tradicional”.

São todos titulares de um selo de garantia de criatividade, originalidade e autenticidade, isto é, de qualidade e habilitados com um currículo, que se pode considerar invejável.

Esta exposição estará patente ao público, todos os dias, das 15 às 24 horas, até 21 de fevereiro de 2017. Por imperativo legal, o acesso aos espaços do Casino Estoril é reservado a maiores de 18 anos.

Fonte: Galeria de Arte do Casino Estoril