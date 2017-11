6 de Novembro: inaugurações e homenagens

O Feriado Municipal do 181º aniversário do Concelho de Rio Maior tem esta manhã a sua Sessão Solene Comemorativa.

As comemorações deste 6 de Novembro principiaram no domingo, dia 5, com a inauguração dos Campos de Ténis e de Padel do Complexo de Piscinas Municipais, um investimento da DESMOR na ordem dos 75 000 euros.

Quem conheceu o CAO – Centro de Atividades Ocupacionais de «O Ninho», há uns anos, dificilmente reconhecerá aquilo que é, a partir de agora, o Espaço Polivalente de Apoio ao Centro Escolar Latino Coelho. Ali, as crianças da escola poderão desenvolver atividades de índole diversa, desde logo as desportivas.

O Paço Real, foi o passo seguinte neste circuito inaugural, a que o executivo prefere chamar de “obra feita, entrega à população para o seu usufruto”. O Paço Real pode dizer-se que é o edificado existente no Alto dos Bombeiros: o antigo quartel, nos últimos anos sede do Agrupamento de Escuteiros nº 403 de Rio Maior; é lá que está fixada a placa inaugural da sua requalificação. Em frente encontra-se o Salão dos Bombeiros, cuja reabilitação é realmente uma das obras bem conseguidas: uma das paredes até está revestida com uma fiada de espelhos grandes, para que os ensaios da dança tenham outra rendibilidade, isto para não falar da beleza que dão ao local.

Ainda no Alto dos Bombeiros, mais adiante ergue-se a antiga Escola Comercial de Rio Maior, ex-Biblioteca Municipal e ex-local de ensaios do extinto Coral e Orquestra Típica de Rio Maior. O edifício levou obras de restauro e adaptação a outras funções, que num ou noutro aspeto já desempenhava. Chama-se agora Centro de Artes e Ofícias António Feliciano Júnior. Da parte de trás, onde existiam ruínas de uma casa e matagal, foi agora construído um agradável espaço de lazer para os utentes do edifício e visitantes.

As cerimónias do dia terminariam no Salão dos Bombeiros com a entrega a do 2º volume do livro dos Presidentes de Câmara Municipal de Rio Maior aos ex-autarcas ou seus familiares, bem como à atual presidente. Momento informal de reconhecimento do trabalho desenvolvido por cada um desses autarcas desde 1974. Dançarinas e dançarinos do Polo de Rio Maior da Associação de Danças Desportivas de Tremês exibiram-se a intervalos, sendo muito aplaudidos.

Hoje, 6 de Novembro, agora às 10 ao içar da Bandeira na Praça da República, às 10h15 a Sessão Solene, às 11h30, no Jardim Municipal, a deposição de coroas de flores no Obelisco dos Fundadores do Concelho, no Monumento aos Combatentes e na Estátua de Nuno Álvares Pereira (Nuno de Santa Maria), padroeiro dos Escuteiros. Segue-se, às 12h, na Igreja Paroquial, uma Missa por Alma dos Riomaiorenses falecidos e finalmente, às 13h, o XXII Encontro de Idosos, a ter lugar no Pavilhão Multiusos.