7 e 8/4 – Festival de Tunas Masculinas de Rio Maior

VIII Bagatunaço promete mais um grande espetáculo de tunas académicas

A Bagatuna está a ultimar os preparativos para o VIII Bagatunaço – Festival de Tunas Masculinas da Cidade de Rio Maior, a realizar-se a 7 e 8 de abril de 2017.

Contaram-nos Francisco Serafim e Rui Carvalho, estudantes da Escola Superior de Desporto (ESDRM) e tunos da Bagatuna, que a organização do Bagatunaço tem estado a correr bem e que têm sentido da parte da comunidade e das entidades locais e, naturalmente da própria Escola “que nos está a ajudar muito, mas mesmo muito”, o incentivo e o apoio que a iniciativa merece. Até as obras previstas para a Fonte dos Estudantes foram adiadas, para que se faça na Praça do Comércio, como é habitual, a Noite das Serenatas dedicadas à cidade – na sexta-feira, 7 de abril, às 20h30.

O Bagatunaço terá quatro tunas a concurso, algumas já com créditos firmados:

a Imperial TAFFUC – Imperial Tuna Académica da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra;

a Tuna de Contabilidade do Porto do ISCAPP – Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Politécnico do Porto;

a Estudantina Académica de Lamego – Tuna Masculina da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego;

e a Estudantina de Braga, constituída por elementos de vários estabelecimentos de ensino superior.

Extraconcurso, o VIII Bagatunaço conta com a sua afilhada Sal&Tuna – Tuna Feminina da ESDRM e com a TUFES – Tuna Feminina Scalabitana da Escola Superior de Educação de Santarém.

Tem sido notória a evolução positiva dos Bagatunaços desde que os estudantes da Escola Superior de Desporto deram corpo ao primeiro. Estamos em crer que o VI foi como que a “magna carta” que estabeleceu os parâmetros do Festival e o VII a sua confirmação e que agora é sempre a crescer em desempenho organizativo, lúdico e artístico. O Rui e o Francisco também acham que a comunidade está mais sensível, mais aberta às iniciativas dos estudantes. Estes, por sua vez, não abrem mão da tradição legada por outros que já são doutores e sempre que precisam de um conselho sobre como desatar um “nó” ou desempenharem-se de alguma incumbência, vão ter com o Paulo.

O Bagatunaço mantém-se, na sua 8ª edição, na senda da solidariedade. “Este ano, vamo-nos juntar à Sociedade de Santo António de Rio Maior da Conferência de S. Vicente de Paulo, não só revertendo para ela a ajuda monetária possível mas também algum apoio alimentar que estamos a pensar reunir”, revelou o Rui.

O espetáculo no Cineteatro é no domingo, dia 8, com início anunciado para as 20h30. Bilhetes a 4,00€.