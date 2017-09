Imagem do que virá a ser a cobertura amovível para a Praça do Comércio.

Em 2 de maio de 2017, quando da apresentação pública dos projetos de regeneração/requalificação de espaços da cidade contemplados no PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Rio Maior, realizada no Cineteatro, a imagem mostrada do que está previsto para a Praça do Comércio, é a que se pode apreciar em baixo, nesta mesma página.

O terraço das casas de banho públicas, utilizado como “palco”, depois de pequenos trabalhos de requalificação bem como a parte central da praça passarão a dispor de um dispositivo que permitirá a utilização da cobertura amovível que se vê na referida imagem, sempre que necessário.

Ficou então a saber-se, também, que a parte empedrada da praça será redefinida, ficando delimitada por uma zona de circulação pedonal revestida de lajetas, piso regular portanto.

A Rua João de Deus, a ser intervencionada, liga a Rua D. Afonso Henriques à Praça do Comércio acabando por dar acesso à Casa Senhorial d’El Rei D. Miguel.