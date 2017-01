A educação “além dos livros” tem destaque na ESECS/IPLeiria

II Fórum de Educação Não Formal decorre sábado, 28 de janeiro, das 9h30 às 17h30 na ESECS/Instituto Politécnico de Leiria

A educação não formal estará em destaque na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria, no sábado, dia 28 de janeiro, num encontro gratuito e dirigido a toda a comunidade, que conta com o secretário de Estado da Educação, João Costa. “Em cima da mesa estará a educação além dos livros, a educação informal, a educação para a cidadania, que se adquire nos espaços de lazer em brincadeiras e jogos, mas também no debate com os pares em sala de aula, no convívio, em casa, na escola e noutros contextos”, explica a organização.

O secretário de Estado da Educação abrirá o debate com o tema «Pontes da educação não formal com a educação formal e informal», seguindo-se a exposição de Silvina Ribotta, professora na Universidade Carlos III (Madrid), sobre «Educar para a paz e cidadania». «O impacto da tecnologia na forma de pensar e educar» será o mote da exposição de João Filipe Matos, professor do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, às 12h00, e depois de almoço, às 14h30, decorrem diversos painéis sobre o ato de educar: «Educar para quê?», «Educar onde e como?», e «Educar quando e quem?»

As inscrições para o II Fórum de Educação Não Formal são gratuitas, podendo ser efetuadas através do formulário disponível em www.leiria.cne-escutismo.pt/forum. O evento, organizado pelo Corpo Nacional de Escutas – Região de Leiria em parceria com a ESECS/IPLeiria e a Escola de Dança Clara Leão, decorre no Auditório 2 da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria, das 9h30 às 17h30 de sábado, 28 de janeiro.

M/CC