A Feira Nacional do Cavalo está a acontecer na Golegã

A Golegã espera milhares de visitantes à Feira Nacional do Cavalo.

De 3 a 12 de novembro está a decorrer na Golegã a Feira Nacional do Cavalo e a Feira Internacional do Cavalo Lusitano. É um dos grandes certames do Ribatejo.

“(…) a Feira de São Martinho, que ao passado pertence, já que acontece há quase meio milénio, desde de 1571, é no presente, este ano, também, a quadragésima segunda Feira Nacional do Cavalo e a décima nona Feira Internacional do Cavalo Lusitano. Um acontecimento, um evento que sobreviveu, ao longo de séculos, de gerações e de regimes, pela sua essência e pela génese do que é intrínseco. É um espectáculo lídimo, um desfile da portugalidade e da nossa memória! É tempo de festa, é tempo de descontracção, sobretudo de convívio e de partilha por todos os que têm uma paixão comum: o Cavalo e o seu mundo. Uma celebração que desde antanho se realiza sempre no mesmo espaço, o qual se foi adaptando à evolução dos tempos” – escreveu José Veiga Maltez, o presidente do Município da Golegã.

Deixamos-lhe o programa.