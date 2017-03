A GNR e o Dia Mundial da Árvore

21 de Março é o Dia Mundial da Árvore e a GNR vai sensibilizar nas escolas para a importância das árvores e das florestas

O Comando Territorial de Santarém, através do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente e da Secção de Programas Especiais realiza, nesta terça-feira, dia 21 e na sexta-feira, dia 24 de março, ações de sensibilização junto da comunidade escolar, com o intuito de alertar para a importância da árvore e da floresta, em todo o distrito de Santarém.

As ações de sensibilização terão lugar:

Dia 21 de março de 2017

Mação: às 09h00, na Escola EB1 de Mação;

Alpiarça: às 09h30, na Avenida Maria Xavier, frente à Pré-escola;

Ferreira do Zêzere: às 10h30, no Jardim de Infância Nª Srª da Misericórdia em Barrado – Nª do Srª do Pranto;

Fátima: às 11h00, no Centro Escolar Beato Nuno;

Frade de Baixo – Alpiarça: às 14h00, no 1º Ciclo de Frade de Baixo;

Coruche: às 15h00, na EB 2/3 de Coruche;

Dia 24 de março de 2017

Alpiarça: às 09h00, pelos alunos do 1º Ciclo da Escola Prof. Abel Avelino, no Complexo Desportivo dos Patudos.

A celebração do Dia Mundial da Árvore ou da Floresta começou em 10 de abril de 1872, no estado norte-americano do Nebraska. Em Portugal, a 1ª festa da Árvore comemorou-se no dia 9 de março de 1913 e o 1º Dia Mundial da Floresta no dia 21 de março de 1972.