A Marinha abriu concurso para fuzileiros

A Marinha abriu o maior concurso deste ano para Fuzileiros.

Está aberto um dos maiores concursos da Marinha, com 230 vagas para o ingresso de Fuzileiros, na categoria de praças em regime de contrato.

​Os candidatos podem inscrever-se online até ao dia 22 de setembro em: https://recrutamento.marinha.pt/PT/ConcursoAdmissao/ConcursosEmVigor/Pages/CFBP-FZ.aspx

Ainda na classe de Fuzileiros, está igualmente aberto concurso para oficiais.

Também os jovens que queiram seguir a carreira como praça da Marinha mas na classe de mergulhador da Armada poderão candidatar-se às 4 vagas atualmente a concurso.

Este são os primeiros concursos a abrir após o novo despacho relativo à «Apresentação do Pessoal da Marinha» que permite aos militares da Marinha terem tatuagens, desde que não visíveis com o uniforme de saída. Ou seja, os jovens poderão ter tatuagens com exceção da cabeça, pescoço e mãos.