Ação de fogo controlado em Porto de Mós

Ação de fogo controlado prepara florestas para o verão

Decorreu, na passada sexta-feira, 10 de março, na Marinha da Mendiga, concelho de Porto de Mós, uma ação de fogo controlado em que estiveram presentes o vice-presidente do conselho diretivo do ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Paulo Salsa, o vogal do conselho diretivo do ICNF, Rui Pombo, a diretora do departamento de Conservação da Natureza e Florestas de Lisboa e Vale do Tejo, Maria de Jesus Silva Fernandes e o vereador das Obras Públicas, Serviços Municipais e Ambiente da Câmara Municipal de Porto de Mós, Rui Marto.

Tratou-se de uma ação de gestão de combustível através do uso da técnica de fogo controlado, realizada no âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), numa parceria entre o Município de Porto de Mós e o ICNF, tendo como objetivos a defesa da floresta contra incêndios, a renovação de pastagens para os gados e a melhoria e recuperação de habitats da flora e fauna cinegética.

Ações deste tipo têm decorrido de forma continuada e já dão frutos. A redução do número de fogos florestais, a rapidez da sua extinção, quando os mesmo acontecem e a valorização das espécies autóctones que se desenvolvem de forma mais saudável, após estas intervenções, ganhando força em detrimento das espécies forasteiras, são o resultado desta medida preventiva que tem sido aplicada em terrenos baldios e com um custo reduzido, face aos benefícios que acarreta, referiu Rui Pombo.

A ação destinou-se, ainda, à formação de novos ativos, quer nas corporações de bombeiros locais, quer de militares da Guarda Nacional Republicana. Deste modo, estiveram presentes 5 elementos da corporação de Bombeiros de Porto de Mós, 5 elementos da equipa de Sapadores Florestais e 3 militares da GNR, que através destas ações formativas estarão mais habilitados a intervir em situações de incêndio florestal.

É cada vez mais importante que os proprietários dos terrenos recorram ao Gabinete Técnico Florestal, serviço municipal, para solicitar apoio para a realização de queimadas controladas.