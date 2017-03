Adiafa, Município e Animar percorrem Roteiro de Cidadania

Em parceria com o Município de Rio Maior a Adiafa desenvolve uma ação integrada no Roteiro Cidadania em Portugal promovido pela Animar

A Associação Adiafa, em parceria com o Município de Rio Maior vai levar a efeito uma ação integrada no Roteiro Cidadania em Portugal promovido pela Associação Portuguesa de Desenvolvimento Local – Animar, no dia 2 de abril, domingo, nos horários 10h00 – 12h00 e 14h00 – 17h00, no Pavilhão Multiusos da cidade.

O Roteiro Cidadania em Portugal é uma iniciativa da Animar – Associação Portuguesa de Desenvolvimento Local e da Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade, que desafia as redes e as comunidades locais de todo o país para uma viagem de descoberta, reflexão e ação sobre cidadania e participação.

Uma equipa de animação e comunicação com uma carrinha, devidamente equipada com recursos lúdico-pedagógicos, vem ao concelho de Rio Maior para workshops com os seguintes temas:

Territórios Sustentáveis Ambiente e Bem Estar

O objetivo é levar os cidadãos a: