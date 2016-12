AFS organiza Curso de Treinadores UEFA ‘C’/RAÍZES

Associação de Futebol de Santarém abriu inscrições para o 7º Curso de Treinadores de Futebol UEFA “C”/RAÍZES – Grau 1

As inscrições para este curso, a realizar-se de janeiro de 2017 a junho de 2018, encontram-se abertas até ao próximo dia 13 de janeiro.

Sobre a organização — O Curso de Treinadores de Futebol UEFA “C”/Raízes – Grau 1 é organizado nos termos das Normas de Licenciamento de Cursos de Treinadores da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). A responsabilidade de organização e funcionamento do Curso de formação de Treinadores é da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), através do seu Serviço de Formação (SF), a quem compete verificar as respetivas condições de exequibilidade, no respeito pelos regulamentos em vigor, pela Convenção de Treinadores da UEFA e pelo Regulamento de Organização de Cursos de Treinadores do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

Locais e datas de realização — Os Cursos de Treinadores de Futebol UEFA “C”/Raízes – Grau 1 decorrem em três fases consecutivas mas autónomas, correspondentes às três componentes formativas – formação geral, formação específica e formação prática (estágio) – estabelecidas no Programa Nacional de Formação de Treinadores do IPDJ. O curso decorrerá em Santarém, as aulas teóricas na sede da Associação de Futebol de Santarém (Auditório Rui Manhoso) e as aulas práticas em campos do distrito a definir. As datas previstas para a realização do curso são: