Agrupamento Fernando Casimiro é campeão em ténis de mesa

Desporto Escolar – Ténis de Mesa

Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva é Campeão Distrital em Infantis B Masculinos

Na última segunda-feira, 3 de abril, entre as 8h15 e as 17h00 decorreu em Alpiarça, no âmbito do Desporto Escolar, o Campeonato Distrital de Ténis de Mesa.

O Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva, de Rio Maior, obteve os seguintes resultados:

“Parabéns a todos os alunos pelo comportamento, empenho e resultados alcançados!”, exprime o professor responsável, Pedro Pinheiro.