Agrupamento Marinhas do Sal no BOCCIA ConVIDA

Alunos do Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal no BOCCIA ConVIDA

Os alunos-atletas da modalidade de Boccia, do grupo-equipa do Desporto Escolar do Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal, participaram no passado dia 25 de Outubro, quarta-feira, no I Torneio Intergeracional – Boccia ConVida, no campo anexo ao Pavilhão Gimnodesportivo.

Esta atividade foi organizada pelo Espaço 3é – CLDS 3G de Rio Maior, do Centro de Educação Especial «O Ninho», em parceria com a Câmara Municipal de Rio Maior. No evento, além dos alunos do Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal, estiveram também presentes elementos da população sénior do concelho de Rio Maior.

Após a receção aos participantes, foram promovidos jogos de Boccia, no decorrer dos quais os jogadores participaram com entusiasmo e sentido desportivo. A atividade culminou com um lanche convívio oferecido pela organização.

As equipas do Agrupamento Marinhas do Sal destacaram-se, neste torneio, alcançando o primeiro e o quarto lugar coletivos.

A prática da modalidade desportiva Paralímpica de Boccia proporcionou a todos os participantes na atividade uma tarde bem passada e momentos de convívio saudável entre diferentes gerações, tal como testemunham as fotografias.

Texto e fotos: Pedro Pinheiro