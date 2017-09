Airo salvo em praia do concelho de Alcobaça

Militares em serviço nas viaturas do projeto «Sea Watch» salvam ave marinha em vias de extinção em Alcobaça.

Os militares da Marinha em apoio à Autoridade Maritima local, na área de jurisdição da Capitania do Porto da Nazaré, pertencentes à tripulação de uma das viaturas Amarok do projeto «Sea Watch», detetaram e recolheram na manhã do último domingo, dia 3 de setembro, uma ave marinha – Airo – que deu à costa na praia do Vale Furado, no concelho de Alcobaça.