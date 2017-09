Alda Oliveira está focada na solidariedade

Alda Oliveira, presidente do Rotary Club de Rio Maior está focada na solidariedade.

Professora e socorrista na Delegação de Rio Maior da Cruz Vermelha Portuguesa, Alda Oliveira passou a presidir ao Rotary Club de Rio Maior desde 29 de junho de 2017. O tradicional jantar de Transmissão de Tarefas realizou-se naquela quinta-feira, num dos salões da Quinta das Acácias, ao Gato Preto.

Além dos rotários e rotaracters de Rio Maior estiveram presentes delegações dos Rotary Club de Alcobaça, Algés, Almeirim, Benedita, Bombarral, Caldas da Rainha, Entroncamento, Moita, Santarém e Torres Vedras.

Também se fizeram representar instituições locais como a Santa Casa da Misericórdia e a Delegação local da Cruz Vermelha.

Entre os convivas contavam-se Artur Almeida e Silva, sócio honorário do Rotary Club de Rio Maior e past governador do Distrito Rotário 1960, e Mário Rebelo, também past governador do mesmo distrito, bem como Mara Ribeiro.

A mesa era constituída pelo presidente cessante, José Oliveira, a presidente entrante, Alda Oliveira, a governadora assistente Ana Cristina Figueiredo e Silva, o presidente do Rotary Club de Santarém, Armando Rosa e tinha como convidada de honra a presidente do Município de Rio Maior, Isaura Morais.

Mara Ribeiro Duarte “é a mais jovem companheira rotária do Distrito 1960 e apesar disso aquela que mais sabe de Rotary”, comentou Ana Cristina Figueiredo e Silva. Mara foi fundamental na estruturação do Rotaract de Rio Maior, sendo frequente o recurso do Rotary Club local aos seus conhecimentos sobre Rotary. Estava neste jantar já na qualidade de governadora indigitada para o Distrito 1960, para o período 2019/2020. Aos trinta e poucos anos de idade será a terceira mulher a ser governadora deste distrito. “Ser mulher governadora é difícil. Vejam as dezenas de anos que tem o distrito”, comentou Ana Cristina para quem Mara Duarte “é uma força da natureza”.

A governadora assistente salientou as boas relações existentes entre o Rotary Club de Rio Maior e as instituições locais: “O Rotary Club reconhece a importância da Câmara e a Câmara reconhece a importância de ter um clube de voluntários, de profissionais que colocam o seu saber ao serviço do desenvolvimento da comunidade”, comentou.

Por último, Ana Cristina felicitou o presidente cessante pelo que fez no seu mandato e desejou à presidente entrante um mandato que fique marcado por mais “uma pedrinha” na consolidação do “edifício” rotário de Rio Maior.

Cumpridas as formalidades protocolares iniciais específicas de Rotary, como por exemplo a Saudação às Bandeiras e o discurso da governadora assistente, realizou-se a cerimónia de transmissão de tarefas, simbolizada pela imposição do colar presidencial à presidente entrante, bem como a entrega do emblema presidencial, por parte do presidente cessante, não sem que antes este discursasse para agradecer à sua equipa e às instituições o apoio que lhe deram e para advogar que se promova mais a solidariedade.

Alda Oliveira sucede ao seu marido, José Oliveira, o que se sabia já há um ano que iria acontecer, pois de acordo com a prática rotária, de cada vez que se empossa um presidente é logo indigitado o seu sucessor. Dada a circunstância de se tratar de um casal, a transmissão de tarefas foi também um momento de bom humor, selado com um beijinho.

Alda Oliveira dirigiu-se, então, aos presentes, incluindo o governador eleito do Distrito 1960, Afonso Mário, focando-se no primado da pessoa humana independentemente da sua raça, credo ou condição, pelo que o que cada uma possa fazer e dar de si aos outros será sempre mais um passo em frente para a humanidade, a começar pelas suas comunidades. E é assim que, “confiando na experiência dos companheiros que por aqui passaram tenho a certeza do seu apoio no muito que tenho que aprender”, afirmou.

A nova presidente acredita que a “ideologia do futuro deverá ser a solidariedade, unindo-nos num só para apoiar as grandes causas”. A este propósito apontou como exemplo desse caminho as manifestações de solidariedade que os trágicos acontecimentos de Pedrógão Grande suscitaram, o trabalho dos Bombeiros, o da Cruz Vermelha Portuguesa, o dos Escuteiros e o de tantos outros que deram o seu melhor na luta contra esta tragédia, por vezes pondo em risco a sua própria vida para salvar a de outras pessoas.

Texto e fotos: C. M.