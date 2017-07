Alexandre Ribeiro do Rio Maior Triatlo, na Lituânia

Alexandre Ribeiro do Rio Maior Triatlo Clube, no Europeu de Cadetes e Juvenis, na Lituânia.

No passada segunda-feira, dia 10 de julho, partiu do Aeroporto Humberto Delgado a Selecção Nacional de Triatlo que irá representar Portugal no Campeonato da Europa de Youth (cadetes e juvenis de 2º ano), em Panevezys, na Lituânia, de 13 a 16 de julho.

A Seleção integra o atleta Alexandre Ribeiro do Rio Maior Triatlo Clube, acompanhado pelos Técnicos Nacionais Paulo Antunes e Pedro Leitão e pelos restantes atletas seleccionados:

José Vieira e Ricardo Batista do Clube Natação de Torres Novas;

Alexandre Silva e a Mariana Carvalho do Sport Lisboa e Benfica;

e André Bôto, Gabriela Ribeiro e Inês Rico do Alhandra Sporting Clube.

É de salientar que o atleta de Rio Maior seguirá no dia 17 diretamente da Lituânia para a Hungria, para se juntar à restante comitiva que irá representar Portugal na Taça da Europa de Juniores, em Tiszaujvaros, nos dias 22 a 23 de julho. Neste caso a Seleção será composta, além do riomaiorense Alexandre Ribeiro do Rio Maior Triatlo Clube, por:

José Vieira e Ricardo Batista do Clube Natação de Torres Novas;

Tiago Fonseca e Rita Fardilha do Outsystems Olímpico de Oeiras;

e Tiago Pinto, Gabriela Ribeiro e Inês Pereira do Alhandra Sporting Clube.

Juntam-se também à comitiva portuguesa o treinador Nuno Ricardo e o atleta Vasco Vilaça do Sport Lisboa e Benfica, para participar na Taça do Mundo de Elite.

Texto e fotos: Fátima Ferreira