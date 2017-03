Algumas das razões do êxito das Tasquinhas de Rio Maior

Tasquinhas de Rio Maior – uma parceria em que as associações e coletividades entram com as iguarias e a criatividade

As Tasquinhas de Rio Maior abrem as suas portas ao público já nesta 6ª feira, 24 de março, com 24 tasquinhas no piso térreo, 75 stands de empresas e instituições, bem como os espaços Show Cooking e Música e Café no 1º andar, tendas exteriores de Doçaria e Artesanato com 55 stands e o já habitual TasquinhasFest, reservado aos bares e dj’s.

As Tasquinhas de Rio Maior resultam de uma parceria entre o Município, a Associação Empresarial do Concelho de Rio Maior e as associações e coletividades locais, sendo estas últimas responsáveis por apresentar as iguarias que todos os visitantes poderão degustar durante os 10 dias de feira, em tasquinhas típicas construídas dentro do espaço do Pavilhão Multiusos de Rio Maior, representativas de locais emblemáticos da própria freguesia, sendo a receita auferida na tasquinha de cada associação uma forma de financiamento para as diversas atividades culturais, recreativas e desportivas que as mesmas desenvolvem ao longo do ano.

Bacalhau com Mangusto, Cabrito Serrano, Galo com Nozes, Tiborna, Chanfana, Favas com Entrecosto, Ensopado de Borrego ou uma original Feijoada de Lentos são alguns dos pratos típicos que o visitante poderá encontrar neste certame, aliados aos saborosos enchidos e queijos regionais, o delicioso pão de milho e trigo das panificadoras tradicionais do concelho, temperados com o azeite dos nossos campos e o sal das Salinas de Rio Maior. Para acompanhar, nada como provar os vinhos produzidos no concelho, vencedores de diverso prémios nacionais e internacionais.

Ao contrário de outros certames, este espaço não vive da restauração profissional, mas sim de mais de 1 000 (fala-se até em mais de 2 000) voluntários das diversas freguesias e associações que se vão substituindo nas cozinhas e no atendimento ao público. É esta participação de toda a comunidade no certame, aliada à tradicional animação das diversas bandinhas e tunas académicas que animam todo o Pavilhão Multiusos de Rio Maior que tornam este certame único e diferente, marcante para todos os que o visitam pela 1ª vez e que regressam ano após ano para momentos de convívio com amigos e família.

A 31ª edição das Tasquinhas será inaugurada às 16 horas do dia 24 de março pela presidente do Município de Rio Maior, Isaura Morais e o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo.