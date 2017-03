Sessão de esclarecimento sobre Almaraz, no Cartaxo

A Eco-Cartaxo – Movimento Alternativo e Ecologista convida toda a população para uma sessão de esclarecimento que é também um desafio à reflexão sobre a Central Nuclear de Almaraz. Se aceitar o convite compareça no Centro Cultural do Cartaxo, no próximo dia 8 de abril, sábado, às 15h00.

A proximidade com Almaraz, a uma distância de apenas 300 km em linha reta de Lisboa, faz com que seja imperiosa a reflexão sobre o que é a Central Nuclear de Almaraz, os problemas que giram em torno da radioatividade e eventuais danos nas pessoas, animais e ambiente em caso de acidente nuclear.

Uma central nuclear é uma instalação que transforma um combustível radioativo em energia elétrica de uma forma altamente perigosa para a Vida e para todos os Ecossistemas que a sustentam.

Almaraz possui dois reatores nucleares e tem somado incidentes atrás de incidentes, alguns com crescente gravidade. Terminou o seu tempo de vida útil em 2010 e não foi encerrada, tendo sido licenciada para mais 10 anos.

A sessão pública de esclarecimento sobre Almaraz tem entrada livre.