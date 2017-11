Aluna da Secundária de Rio Maior é 1ª no Badminton nacional

Sara Rafael alcança o 1º lugar do ranking nacional de Badminton de Seniores – Singulares Senhoras, categoria D.

A Sara Rafael que é estudante do 12º ano do curso de Ciências e Tecnologias na Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira de Rio Maior, tem dezassete anos. É natural de Alcanene, onde reside.

Depois de vencer o Torneio de Clube (nacional) disputado no passado dia 28 de outubro no Centro de Alto Rendimento para o Badminton nas Caldas da Rainha subiu ao primeiro lugar do ranking nacional de Seniores – Singulares Senhoras, categoria D.

Com um início de época que supera as expectativas consegue a liderança destacada do ranking nacional desta categoria com 530 pontos contra 460 pontos da segunda classificada.

Lidera também destacada o ranking zonal centro com 250 pontos contra 160 pontos da 2ª classificada.

Nos quatro torneios já disputados esta época conseguiu os seguintes resultados:

1º Lugar – 1º Torneio de Clube Nacional (CAR Caldas da Rainha) – 28 de outubro de 2017 (180 pontos – ranking nacional)

1º Lugar – 2ª Jornada Zonal Centro (Coimbra) – 22 de outubro de 2017 (140 pontos – ranking nacional e zonal)

3º Lugar – 1ª Jornada Nacional (CAR Caldas da Rainha) – 7 e 8 de outubro 2017 (100 pontos – ranking nacional)

2º Lugar – 1ª Jornada Zonal Centro (Castelo Branco) – 17 de setembro de 2017 (110 pontos – ranking nacional e zonal).

Força, Sara Rafael!