Projetos financiados para empresas – sessão de apresentação em Rio Maior, 2ª feira, 17 de abril das 17 às 18 horas

Esta segunda-feira, dia 17/4/2017, o Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior (CNIRM) recebe uma sessão de apresentação de projetos financiados para empresas, com organização do NERSANT em parceria com o Município.

A inscrição é gratuita.

Trata-se de uma iniciativa de apoio e informação às empresas e empreendedores, relativamente a alguns mecanismos de financiamento, nomeadamente:

SI2E – Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego ⇒ Visa apoiar a criação ou expansão/modernização de micro e pequenas empresas com apoio a fundo perdido até 60%;

PPEC Ribatejo ⇒ Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica, com base na instalação de equipamento com um nível de eficiência superior para o aquecimento de águas através de bombas de calor e para a instalação de sistemas de iluminação eficiente, nomeadamente, novas lâmpadas de alto rendimento. Este projeto é financiado a 80%;

MOVE - Formação Ação ⇒ Tem como objectivo intensificar a formação de empresários e gestores para a reorganização e melhoria das capacidades de gestão e proporcionar formação aos trabalhadores devidamente enquadrada na estratégia e necessidades da empresa. Projeto financiado a 90%;

Melhor Turismo – Formação Ação ⇒ Tem como objectivo aumentar a capacidade de gestão das empresas participantes do sector do turismo, bem como promover a reorganização, a inovação e a mudança e a qualificação dos seus recursos humanos em domínios relevantes. Projeto financiado a 90%.

Considere-se convidado, pelo NERSANT e a Câmara Municipal de Rio Maior, para participar num seminário formativo, com inscrições gratuitas.

Programa

17h00 – Abertura da sessão pela presidente da Câmara Municipal de Rio Maior

17h10 – Projetos financiados para empresas – NERSANT

Melhor Turismo 2020 MovePME PPEC Ribatejo SI2E

17h50 – Esclarecimentos

18h00 – Encerramento