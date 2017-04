Arrouquelas concretiza o seu “roteiro” de turismo religioso

Projeto Caminhos de Fátima: Variante de Arrouquelas do percurso Azambuja – Amiais de Baixo é inaugurada neste domingo, 9/4/2017

Remonta a 10 de julho de 2015 a primeira notícia de que Arrouquelas iria reconverter um edifício para dele fazer o primeiro hostel do concelho e um dos primeiros da região, se não mesmo o primeiro (Região de Rio Maior nº 1396), notícia essa extraída de uma conversa do jornalista com o presidente da Junta de Freguesia Mário Pião. A reconversão do edifício do antigo posto médico local em hostel cumpriria uma decisão nesse sentido tomada em Assembleia de Freguesia. O que não foi explicitado na notícia então publicada foi a confidência feita pelo autarca, de que o projeto se sustentaria na criação de um “roteiro” de turismo religioso no território da freguesia.

Posteriormente, numa entrevista a Mário Pião publicada na edição nº 1435, de 8 de abril de 2016, tendo-se falado no futuro hostel, cujo projeto foi dado a conhecer publicamente por ocasião do 54º aniversário da autarquia local, foi-lhe perguntado: “(…) ainda é prematuro falar-se do roteiro de turismo religioso?”; ao que o presidente da Junta respondeu: “Nós queremos criar esse tipo de dinâmicas para dar resposta a quaisquer entidades que nos venham a questionar sobre o porquê de um hostel em Arrouquelas. O roteiro de turismo religioso é um desses vetores e já o temos traçado.”

Pois bem, inaugura-se neste domingo, dia 9 de abril de 2017, a variante de Arrouquelas correspondente ao percurso Azambuja – Amiais de Baixo do itinerário Caminhos do Tejo integrado no Projeto Caminhos de Fátima. A inauguração terá lugar no adro da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Encarnação, pelas 16 horas e 30 minutos, com a celebração de Eucaristia dominical pelo pároco Cláudio Rodrigues e a presença, anunciada, do bispo da diocese de Santarém, D. Manuel Pelino Domingues, fazendo-se a direção do Centro Nacional de Cultura representar pelo professor Lourenço de Almeida.

A variante de Arrouquelas do percurso Azambuja – Amiais de Baixo tem entre 8 a 9 quilómetros de extensão, naturalmente dentro do território da freguesia e já se encontra devidamente assinalado, conforme estava agendado para este sábado.