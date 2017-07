As crianças não se perdem, os adultos é que as perdem

A Autoridade Marítima recorda: não são as crianças que se perdem, são os adultos que perdem as crianças.

Nesta época balnear a Autoridade Marítima recorda e reforça o alerta à população para os cuidados a ter na época balnear, em especial com as crianças, sendo a praia um dos locais de maior ocorrência de situações de crianças perdidas.

​As situações de crianças perdidas são sensíveis e com um grau de complexidade elevado, não só pelo desespero dos pais ou dos responsáveis pela criança, como também para as crianças e pela situação de desorientação em que acabam por ficar.

Estas situações ocorrem com frequência pois é uma situação que ocorre numa fração de segundos.

Assim, a Autoridade Marítima recomenda aos pais:

- Identificar as crianças com pulseiras com nome, morada e telefone, procedimento que facilita o trabalho do nadador-salvador ou dos agentes da Autoridade Marítima;

- Ao chegar à praia/piscina mostrar à criança um ponto de referência de fácil identificação;

- Os pais ou responsáveis devem revezar-se quando tomam conta das crianças, para não se tornar rotineiro, monótono e cansativo, diminuindo os níveis de atenção;

- As crianças devem usar chapéu de proteção do tipo panamá pois se se perderem tendencialmente irão caminhar com o sol pelas costas facilitando as operações de busca.

Caso a criança esteja perdida, deve contactar o mais rapidamente um posto de praia ou agente da Autoridade Marítima passando todos os dados da criança perdida.

Os nadadores-salvadores, agentes da Polícia Marítima e outros intervenientes ao serviço da Autoridade Marítima recuperam anualmente centenas de crianças perdidas nas praias nacionais, estando esta ocorrência no topo dos incidentes com maior número de registos.

Assim, a Autoridade Marítima alerta, uma vez mais, a população para a adoção destas medidas simples que podem evitar situações de perigo.​

Não se esqueça: não são as crianças que se perdem, são os adultos que perdem as crianças.