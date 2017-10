ASFIC reforça-se com antigo campeão nacional e ibérico

Claudio Paulinho vai vestir a camisola da equipa do concelho de Rio Maior na época de 2018.

Cláudio Paulinho, 36 anos, é lisboeta e conta no seu currículo com várias vitórias e conquistas pessoais, destacando-se o título de campeão nacional e ibérico.

Nos últimos anos esteva mais dedicado ao duatlo, mas agora aceitou o convite da direção da ASFIC para regressar ao ciclismo.

A família de Cláudio Paulinho tem uma história vasta no ciclismo; o seu pai, Jacinto Paulinho, foi ciclista no Louletano, Sporting, Carnide, Orima e Alpiarça, tendo competido em 16 Voltas a Portugal, chegando a ser colega de equipa de Marco Chagas.

Cláudio Paulinho e os irmãos também são reconhecidos no mundo do ciclismo. O irmão de Cláudio, Sérgio Paulinho foi vice-campeão olímpico e é o atual chefe de fila da equipa profissional EFAPEL, na qual ingressou na época de 2017, depois de ter corrido nas equipas pro tour, caso da Tinkoff, Radioshack, Astana e Liberty Seguros espanhola, e no team Saxo Bank em que foi o braço direito do seu colega de equipa, Alberto Contador.

Com este reforço, a Associação Físico Cultural da Ribeira de S. João conta manter-se na senda dos bons resultados nas competições de ciclismo em que participa.