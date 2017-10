Assaltou com recurso a arma branca

Homem detido por roubo na via pública sob ameaça de arma branca.

Um homem de 36 anos de idade foi detido na última segunda-feira, 16 de outubro, em Benavente, por roubo na via pública. A detenção foi efetuada por militares do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana de Benavente.

“Após a informação de que teria ocorrido um roubo na via pública com ameaça de arma branca, a um homem com 42 anos de idade, os militares encetaram de imediato diligências policiais, tendo localizado e detido o suspeito pouco tempo depois, recuperando-se o dinheiro roubado”, descreve o Comando Territorial da GNR de Santarém.

A arma (que se vê na foto) utilizada pelo assaltante foi apreendida.

Presente a primeiro interrogatório judicial, o autor do assalto viu ser-lhe aplicado o termo de identidade e residência, como medida de coação.