Até arvorezinhas lhes servem para furtar…

Os alunos da EB D. Manuel I de Pernes ajudaram a plantar novas árvores para substituir as que foram furtadas

De olho na intervenção realizada no dia 7/2/2017 na margem esquerda do Rio Alviela, junto à Ponte Romana em Pernes, no âmbito do projeto Reabilitar Troço a Troço (RTT) da Câmara Municipal de Santarém (CMS), alguém furtou ou alguns furtaram cinco das arvorezinhas então plantadas pela EMAS – Equipa Multidisciplinar de Ação para a Sustentabilidade da autarquia com a colaboração dos alunos e professores da EB local D. Manuel I.

Na úlima terça-feira, dia 14, a mesma Equipa, de novo com a ajuda dos alunos e professores de Ciências Naturais da EB D. Manuel I plantou novas arvorezinhas nos espaços que ficaram vazios em consequência daquele ato de vandalismo.

A vereadora Inês Barroso, que também participou nesta segunda plantação no referido troço do rio Alviela que os alunos e professores adotaram no âmbito do Projeto Rios, desafiou-os a reencontrarem-se ali daqui a uns anos, para desfrutarem das condições criadas pela intervenção que se está a operar naquela margem.

A ocasião vou aproveitada para conhecer os resultados dos dados recolhidos nas fichas de campo preenchidas na intervenção anterior, em que se analisaram diversas variáveis do rio e da sua envolvência. Tendo em conta os bioindicadores encontrados, nomeadamente com os macroinvertebrados identificados e os resultados das análises físico-químicas realizadas, consluíram que o estado de saúde do rio é razoável, apresentando perturbações moderadas. Todos estes fatores foram alvo duma reflexão, em conjunto, para aferir a origem das condições apresentadas pelo rio e espaço adjacente.