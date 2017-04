«Até onde quer chegar?» Livro de Alexandra Vinagre foi apresentado em Rio Maior

Com o patrocínio do Rotary Club de Rio Maior foi apresentado em Rio Maior, no dia 11 de março de 2017, o livro sobre coaching para a mudança, da autoria da riomaiorense Alexandra Vinagre.

Alexandra é uma mindset coaching, uma formadora em desenvolvimento pessoal e profissional ao nível da mentalidade da pessoa ou do grupo de trabalho.

A apresentação teve lugar no Auditório Professor Albino Maria, do Centro de Estágios e Formação Desportiva da cidade, com a presença de amigos e familiares de Alexandra, filha de Pedro e Mariana Vinagre.

Entre a assistência encontravam-se a vereadora da Cultura, Ana Filomena Figueiredo, a provedora da Santa Casa da Misericórdia local, Maria José Figueiredo, o presidente do Rotary Club de Rio Maior, José Oliveira e a esposa e a mãe da autora; o pai acompanhou a filha na mesa de honra onde também tomou assento Marta Flor, psicóloga educacional e amiga da família, que se encarregou de apresentar a obra.

“É muito curioso que sendo a Alexandra da área da Engenharia Química, em que as fórmulas têm que ser exactas para que o que se pretende resulte, tenha, de repente, enveredado por um percurso destes em que as «coisas podem ser cinzentas»”, começou por comentar Marta Flor. Alexandra viajou, sozinha, “dasafiou os seus amigos e interessados a saírem das respetivas zonas de conforto e assim encontrou inspiração e recursos para iniciar este percurso de mudança”, referiu.

Da leitura que fez do livro «Até onde quer chegar?», Marta Flor está convencida que foi durante essa viagem que surgiu na sua amiga Alexandra Vinagre “esta vontade de encontrar maior significado na sua vida”. O livro fala de mudança e transformação sem limites, de construção de um mindset para a mudança e sobre “a oportunidade de criarmos uma vida com maior significado”, sublinhou a psicóloga educacional para quem “este é um livro de ideias, de inspiração”.

Em resumo, “o primeiro passo para fazer acontecer a mudança passa por criar uma nova forma de pensar, um novo mindset e, só depois, agir e trilhar o seu caminho «Até onde quer chegar»”, como Alexandra defende nos seus workshops.

Alexandra Vinagre escreveu este livro com o intuito de deixar um “convite à reflexão” pois “gostava que as pessoas dessem um primeiro passo para começarem a pensar noutras formas de viver, de estar e de se relacionarem com o Mundo à sua volta”. O livro “não traz um receita única, traz sim ideias” que as pessoas “poderão adaptar às suas vivências e experiências”, afirmou.

A autora contou como nasceu a ideia de escrever o livro e como se desenvolveu todo esse processo que acabou por a induzir a fazer outra viagem – desta vez uma viagem ao seu íntimo. “O facto de escrever o livro e querer deixar uma mensagem coerente com aquilo em que eu acredito fez com que no final de o ter lançado tivesse, eu própria, aprendido uma lição com ele”, revelou, assumindo que foi aí que decidiu encetar a sua “mudança”.

Texto e fotos: Carlos Manuel