Atletas CAR RM com acompanhamento especial nos estudos

Atletas do Centro de Alto Rendimento de Rio Maior têm acompanhamento especial nos estudos

O Centro de Alto Rendimento de Rio Maior – Natação conta nesta época com 15 nadadores. Do ano anterior continuam oito jovens, que em Rio Maior prosseguem a sua formação desportiva e académica, enquanto que para esta nova época chegaram mais sete, que representam uma forte aposta da Federação Portuguesa de Natação num projeto estruturante, num local que reúne condições ideais para o treino, controle e avaliação dos nadadores.

Este já é o quarto ano de funcionamento deste projeto de formação, nas excelentes estruturas existentes em Rio Maior, projetando agora o futuro na natação portuguesa, a quatro anos, com vista aos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.

Para além da sua vida desportiva, estes atletas também estudam, no caso, na Escola Secundária de Rio Maior, tendo assim um regime de acompanhamento, especialmente desenvolvido para apoio académico a atletas de alto rendimento. O apoio aos estudos é um projeto piloto, designado Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE), coordenado pelo Prof. Vítor Pardal (foto no Facebook), o seu responsável a nível nacional.

Em Rio Maior o desenvolvimento deste apoio está a cargo do Prof. Luis de Deus, um segundo diretor de turma que gere na escola os planos pedagógicos destes alunos. Recentemente aconteceu no Centro de Estágios uma reunião para abordar as questões de avaliação intercalar e quais os alunos que precisam de apoio, havendo já uma legislação que os discrimina positivamente, com apoio pedagógico diferenciado, para casos como a alteração de exames, justificação de faltas, etc.

O Centro de Alto Rendimento de Rio Maior – Natação e a Escola Secundária de Rio Maior integram este projeto-piloto «Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola». Para o Prof. Vítor Pardal, “este projeto é uma resposta concreta ao desenvolvimento de carreiras duais dos praticantes de alto rendimento e seleções nacionais, criando condições para a conciliação do sucesso escolar e desportivo no ensino secundário. É um projeto do Ministério da Educação que começou em 2009 em Montemor e agora está contextualizado a cada centro e a cada escola. Este Centro de Rio Maior tem uma grande tradição, e é dos melhores, conseguindo juntar a escola e o alto rendimento. Consegue conciliar o sucesso desportivo e o sucesso escolar, o que não é fácil.” “Este ano formalizou-se, em Rio Maior, como uma das escolas piloto, estando decorrer muito bem. A FPN é um parceiro excecional, o Prof. Luis de Deus e o Prof. José Sacadura e treinadores, desenvolvem um excelente trabalho. Já reunimos a equipa pedagógica, os professores, o psicólogo da escola, os diretores de turma e os treinadores.”

O modelo das UAARE foi inspirado no Gabinete de Apoio ao Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, sendo seu impulsionador o Prof. Vítor Pardal. No ano letivo de 2016/17, o projeto-piloto decorre nas seguintes escolas:

- Escola Secundária Amélia Rey Colaço – Oeiras;

- Escola Secundária de Rio Maior – Rio Maior;

- Escola Secundária Fontes Pereira de Melo – Porto.

Será mantido em funcionamento a UAARE de Montemor-o-Velho, prevendo o seu alargamento nos anos seguintes.