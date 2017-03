Atletas da ADDT – Polo de Rio Maior vão lá estar

Porto de Mós recebe a 2ª Prova do Circuito Nacional de Dança Desportiva

Porto de Mós vai ser palco da 2ª Prova do Circuito Nacional de Dança Desportiva, que se realiza no dia 25 de março, domingo, a partir das 11h00 no Pavilhão Desportivo de Porto de Mós.

Trata-se de uma prova oficial do Circuito Nacional da Federação Portuguesa de Dança Desportiva, composta por um total de sete provas em diversas categorias.

A concurso estarão as categorias de dança standard e danças latino-americanas, nos escalões de iniciados, intermédios, pré-open, open, profissionais e profissionais master class.

A Associação de Dança Desportiva de Tremês (ADDT), que ainda no passado dia 11 de março, na 2ª Prova do Circuito Nacional de Dança Desportiva realizada nas Caldas da Rainha – o Campeonato Nacional de Dança Desportiva 2017 –, se sagrou campeã em Clássicas (Séniores 2 Open) e Latinas (Juventude Pré-Open e Juventude Open), inclusivamente com o par João Costa/Beatriz Santos do seu polo de Rio Maior a conquistar o título de Vice-Campeão Nacional no escalão Juniores 1 Open, vai estar presente em Porto de Mós.

Caso esteja interessado em assistir à prova deverá dirigir-se ao Pavilhão Desportivo de Porto de Mós, no dia das competições e adquirir o bilhete pelo valor de 7,5€. O bilhete dá acesso a todo o tempo de prova e à entrada e saída no recinto.