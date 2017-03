Aveiras de Cima recebe colóquio sobre a Figueira-da-Índia

Colóquio, em Aveiras de Cima, sobre a cultura da figueira-da-Índia

O Município de Azambuja vai promover um colóquio subordinado ao tema «Oportunidades e potencialidades para a produção da figueira-da-Índia», a ter lugar nas instalações da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, no dia 17/3/2017, com início às 21h00.

A ser dinamizado por técnicos de uma empresa especializada nesta cultura, a Opuntia Tec, Consultoria Agronómica Lda., este colóquio enquadra-se no programa «Construir o futuro em torno da Inovação» em desenvolvimento em Azambuja.

