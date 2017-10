Azambuja no Festival Nacional de Gastronomia

Santarém recebe o XXXVII Festival Nacional de Gastronomia.

♦ 22 de outubro será o Dia do Município de Azambuja no stand da CIMLT

O Município de Azambuja estará novamente presente com os seus produtos e a sua cultura no Festival Nacional de Gastronomia de Santarém. A 37ª edição do certame decorrerá de 19 a 29 de outubro e é dedicado ao tema «O Pão».

A representação de Azambuja integra-se no stand da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, como as de outros municípios da região. Estará a seu cargo animar o recinto e dar a conhecer aos visitantes algumas das iguarias azambujenses, no domingo, dia 22. Apareça pelas 15h30.

A “ementa” é composta por cozinha ao vivo, prova de vinho, degustação e ainda o reviver de alguns quotidianos do passado do concelho. Ora veja: