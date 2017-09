Blue Light acende-se em Rio Maior no fim do mês

RG – Projeto Teatro Comunitário prepara Blue Light para 30 de setembro e 7 de outubro.

Blue Light – encenada pela primeira vez em 2006 por Rui Germano sob o nome «Azul» – tem como ponto de partida a obra poética de vários e conhecidos autores de língua portuguesa. O tom intimista das cenas descritas com poesia, agrega leveza e subtileza a temas que mexem com as nossas emoções: a dor da perda, o luto, o recomeço. Os temas abordados nesta intensa e absorvente peça são tão díspares entre si como o amor, sonhos engavetados, desejos reprimidos, contradições secretas e profundas, a angústia, a morte e o cansaço. Em suma, a vida tal qual ela é.

Esta nova montagem surge agora em jeito de homenagem da RG – Projeto Teatro Comunitário a três dos atores que participaram na peça em 2006, entretanto já desaparecidos: Otília, Osvaldo e Daniel.

Blue Light

Encenação: Rui Germano

Assistente de encenação: Cláudia Arroja

Coprodução: RG-Projeto de teatro Comunitário, A Beleza das Pequenas Coisas e Município de Rio Maior

Com:

Cátia Freitas; Cláudia Arroja; Cristina; Cristina Esteves; Florbela Rodrigues; Hermínio Gonçalves; Isabel Vasconcelos; Joana Ferreira; José Casimiro; Maria João Almeida; Marina Campos; Nélia Vitorino; Sandra Ribeiro

Técnicos: Fernando Costa; Tiago Fernandes

Vídeo: Tiago Fernandes