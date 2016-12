BPI dá prendas de Natal a crianças apoiadas pelo PIP-Rio

BPI Rio Maior oferece prendas de Natal a crianças apoiadas pela Intervenção Precoce do Concelho de Rio Mair

Mais um ano, a agência do BPI de Rio Maior ofereceu às crianças apoiadas pela Equipa Local de Intervenção Precoce de Rio Maior – PIP-RIO, presentes de Natal angariados pelos clientes desta instituição bancária.

Os presentes serão distribuídos às famílias e respectivas crianças pelos técnicos desta Equipa.

“A Equipa Local de Intervenção Precoce de Rio Maior e a Santa Casa da Misericórdia de Rio Maior” vêm a público “agradecer, mais uma vez, à agência do BPI de Rio Maior, bem como aos clientes que contribuíram para esta louvável iniciativa, esperando que a mesma ajude a enriquecer a quadra festiva das crianças apoiadas pelo PIP-RIO.”

Na fotografia que ilustra este aponatmeno, veem-se: em primeiro plano, Elsa Grave e Carla Matos, funcionárias do BPI Rio Maior, a Drª Maria José Figueiredo e o Dr. Rui Andrade, provedora e vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Rio Maior. Em segundo plano estão Vânia Figueiredo, técnica da Equipa Local de Intervenção Precoce de Rio Maior, Nuno Nabais, coordenador da Equipa de Intervenção Precoce de Rio Maior e Ema Fernandes, gerente do balcão do BPI de Rio Maior.