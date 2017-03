Cadaval adota fertilizante natural para os espaços verdes

Município do Cadaval adota fertilizante natural na manutenção dos espaços verdes

♦ O vermicomposto é cedido pela COOPVAL, por via de acordo de colaboração

Dando cumprimento ao protocolo celebrado entre o Município do Cadaval e a Cooperativa Agrícola dos Fruticultores do Cadaval (COOPVAL), teve recentemente lugar a recolha do primeiro lote de vermicomposto – fertilizante natural a utilizar pela autarquia na manutenção dos espaços verdes, dando assim um destino útil aos resíduos resultantes da calibragem da fruta.

O referido acordo data de 14 de fevereiro último e tem por base o facto de a manutenção dos espaços verdes da vila estar a cargo da Câmara Municipal, sendo necessária uma utilização regular de fertilizantes naquela manutenção.

Relevante é o facto de a COOPVAL, enquanto central de armazenamento de fruta (embalagem, conservação e comercialização), produzir um vermicomposto a partir do aproveitamento dos subprodutos da calibragem, nomeadamente folhas e pedúnculos.

A vermicompostagem é um tipo de compostagem em que se usam minhocas para acelerar o processo de degradação da matéria orgânica e obter o vermicomposto, mais conhecido como “húmus de minhoca”.

Trata-se de uma técnica que permite reduzir o lixo de forma sustentável, constituindo o vermicomposto um fertilizante natural muito rico em nutrientes, e que, neste caso, permite dar um destino útil aos subprodutos resultantes da calibragem da fruta.