Cadaval também vai ter parque radical

Assinado contrato de empreitada para a construção do Parque Radical do Cadaval

O Município assinou na última quarta-feira, 12 de abril, o contrato de empreitada para a «Recuperação e Valorização do Parque Verde Urbano da Vila – Construção do Parque Radical», devendo a obra arrancar em maio, junto ao vulgarmente denominado «parque dos lápis».

O programa preliminar do concurso terá contado com apoio de um representante de um grupo de jovens locais.

A autarquia adjudicou a construção do Parque Radical do Cadaval bem como a elaboração do projeto de execução à empresa vencedora do concurso, a Fernando L. Gaspar – Sinalização e Equipamentos Rodoviários, S.A..

O valor da adjudicação orça os 104 200,00 euros e tem um prazo máximo de construção de 120 dias.

A obra arrancará após cumprido o projeto de execução, prevendo a Câmara que em maio possa já estar em marcha.

O local para a construção do Parque Radical do Cadaval é a zona adjacente à Biblioteca Municipal e ao parque infantil, situado no Parque de Lazer da Mata da Misericórdia.

Foi privilegiada, na escolha do adjudicatário da obra, “a possibilidade da prática evolutiva entre os mais novos, até aos mais experientes dos desportistas de skateboarding, bicicletas e patins em linha”, segundo informação da Divisão de Ordenamento do Território da Câmara Municipal.