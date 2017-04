Caminhada em 25 de Abril em S. João da Ribeira a favor do Centro Social Paroquial

A Casa do Povo de São João da Ribeira, concelho de Rio Maior, está a organizar para o dia 25 de abril, uma Caminhada cujo fim será ajudar o Centro Social Paroquial de São João Baptista.

A iniciativa é dos jovens da Casa do Povo de São João da Ribeira e já deixou os responsáveis e utentes do Centro Social Paroquial “muito sensibilizados”, declarou ao jornal Região de Rio Maior o presidente da direção da Instituição Particular de Solidariedade Social, José Silveira, que lhes endereça “um grande bem hajam”.

Veja aqui em baixo o percurso traçado para esta caminhada.