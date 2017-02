Campeonatos Nacionais de Duatlo de Clubes e Universitário

No âmbito do IV Duatlo Cidade de Rio Maior

Atletas de Rio Maior com grandes resultados no Campeonato Nacional de Clubes de Duatlo e no Campeonato Nacional Universitário de Duatlo

No dia 18/2/2017 realizou-se em Rio Maior a 3ª etapa do Campeonato Nacional de Clubes de Duatlo e o Campeonato Nacional Universitário de Duatlo, integrados no IV Duatlo Cidade de Rio Maior.

Este evento contou com a participação de mais de duas centenas de atletas entre os quais alguns dos maiores triatletas da atualidade em Portugal bem como alguns atletas estrangeiros a que se juntaram 10 jovens triatletas do Rio Maior Triatlo Clube.

Esta etapa, toda ela liderada pelos olímpicos João Pereira e Miguel Arraiolos, do Benfica, foi disputada de forma intensa e dinâmica pelos atletas de Rio Maior que conseguiram excelentes resultados, com Ana Filipa Santos a chegar ao 1º lugar do pódio (2º absolutos), seguida de Kim Mangrobang no 2º lugar (5º abs), ambas em seniores e de Catarina Rodrigues em sub 23 que conseguiu o 5º lugar (28º abs).

O Rio Maior Triatlo Clube acabou a prova no 4º lugar por equipas femininas, conseguindo Ana Filipa Santos simultaneamente sagrar-se Campeã Nacional do Desporto Universitário.

Já nos masculinos e no escalão de cadetes Alexandre Ribeiro alcançou o 2º lugar do pódio (16º absolutos), João Campos o 6º lugar (58º abs), Gonçalo Oliveira o 7º lugar (60º abs), Xavier Adrião o 9º lugar (66º abs), Diogo Serralheiro o 19º lugar (119º abs), João Silva o 22º lugar (126º abs) e Dinis Pedrosa o 19º lugar em juniores (170º abs). Desta forma ficaram classificados em 7º lugar por equipas masculinas.

Fonte: Fátima Ferreira