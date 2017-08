Carlos Ribeiro, o diretor do Agrupamento Marinhas do Sal

Na tomada de posse Carlos Ribeiro deu a conhecer as linhas orientaras da sua direção para o Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal.

Na sequência das últimas eleições, em 27 de junho, tomou posse como diretor do Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal, de Rio Maior, o professor Carlos Ribeiro, que assim sucede no cargo ao professor Alexandre Canadas que dirigiu a Escola Básica Integrada Marinhas do Sal e posteriormente o respetivo Agrupamento, durante duas décadas.

O ato de posse, informal, com a presença da presidente do Município, Isaura Morais e da vereadora da Educação, Ana Filomena Figueiredo, teve lugar no refeitório da escola sede do Agrupamento que se achava completamente preenchido.

Dirigindo-se à presidente da Câmara, Carlos Ribeiro assegurou que a autarquia terá no Agrupamento um parceiro ideal, dedicado à melhoria do ensino no concelho e leal na defesa dos alunos e da escola pública.

O novo diretor conta ter da parte da vereadora da Cultura todo o apoio no que se refira às obras de renovação do edifício da Escola (que viriam a começar em agosto), a qual iria beneficiar de um investimento do Ministério da Educação mas a que seria muito útil uma substancial comparticipação municipal. E aproveitou para ir falando do bom que era a Câmara ajudar na renovação de rede de esgotos e das casas de banho do edifício, obras que no seu conjunto tornariam a Escola mais atrativa para os alunos.

Também os encarregados de educação podem contar com toda a equipa da direção do agrupamento e com os restantes recursos humanos, para proporcionar um ensino de qualidade aos filhos e educandos. “Iremos também promover uma escola baseada nos afetos e dessa forma contribuir para a felicidade dos alunos”, anunciou Carlos Ribeiro.

Por último o novo diretor informou os demais parceiros institucionais que o Agrupamento conta com eles para “oferecer um ensino de qualidade aos alunos” além de que lhes será pedido muitas vezes, ajuda na execução dos pro-jetos.

Ciente da importância que a escola tem para a estruturação dos homens e mulheres de amanhã, a nova equipa diretiva do Agrupamento Marinhas do Sal pretende focar-se na importância do contributo das atividades escolares “para uma cultura de mudança, pelo que os valores culturais serão fortemente relevantes e o sentido das palavras «respeito», «tolerância», «solidariedade», «união» e «verdade» será devidamente consolidado nas mentes dos alunos e constará do projeto educativo da Escola”.

“Será uma gestão com o objetivo de colocar o Agrupamento Marinhas do Sal em lugar de destaque a nível nacional. Vamos usar como bandeiras da nossa instituição os projetos nomeadamente o projeto Erasmus”, garantiu Carlos Ribeiro afirmando “somos a única escola do país que tem 4 projetos Erasmus em execução, representando um financiamento de aproximadamente 130 000€”.

No Ensino Articulado da Música é criada uma nova turma no 5º ano; existe uma no 6º ano e irá existir outra no 7º ano, os Clubes Eco-Escolas, do Empreendedorismo, do Desporto Escolar, da Robótica, o Clube Europeu, o Clube de Debate e o do Cinema serão algumas ofertas formativas da escola.

A atividade do Agrupamento Marinhas do Sal assentará nas seguintes linhas orientadoras:

Missão – O sucesso educativo dos alunos será a demanda superior, com rigor, empenho e com a dedicação de todos os seus profissionais na formação dos alunos para que sejam conscientes e empenhados nas opções que tomam no sentido do prosseguimento de estudos ou no sentido profissionalizante;

Parcerias – O Agrupamento ira assumir-se como parceiro privilegiado de direito e de facto de todas as forças vivas da região, quer se fale em autarquias quer em instituições a nível social ou cultural, quer no tecido empresarial;

Rigor – Os profissionais do Agrupamento irão eleger o procedimento do trabalho de qualidade científica e pedagogicamente contínuo no sentido do sucesso dos nossos alunos.

À margem da tomada de posse de Carlos Ribeiro ALEXANDRE CANADAS ENVIOU UM EMAIL A COLEGAS E VÁRIAS ENTIDADES

“Hoje chega ao fim uma etapa da minha vida.

Ao fim de 20 anos à frente, primeiro da Escola e depois do Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal, chega a hora de dizer adeus e de fechar este ciclo. Graças a todos (pessoal docente, pessoal não docente, Pais/EE, parceiros, entidades oficiais e claro os nossos alunos) conseguimos cumprir com muito orgulho, e satisfação os nossos objetivos e a nossa missão.

Estamos certos que fizemos a diferença…

que modificámos muitas vidas…

e que fomos mais longe…

Estamos certos que as nossas crianças e os nossos jovens estão bem preparados para a prossecução de estudos, estão bem formados e são melhores indivíduos.

Apostámos nas artes, no desenvolvimento integral do ser humano, na cidadania, nos valores, nas necessidades educativas, nos projetos que acrescentavam valor e ganhámos. Ganharam os alunos, a comunidade e todos nós que trabalhámos, que demos tudo e que acreditámos.

E acreditem que a nossa maior felicidade é ver as nossas crianças e os nossos jovens crescer saudavelmente e com um sorriso no rosto.

Por tudo isto, em meu nome pessoal e em nome dos(as) colegas que me acompanharam na gestão, agradeço-vos por todo o apoio e pela colaboração.

Desejo-vos a todos(as) as maiores felicidades profissionais e pessoais.

Bem hajam

Alexandre Canadas.”