Carnaval volta a animar Santarém

De 24 a 28 de fevereiro Município scalabitano e as IPSS do concelho promovem a celebração do Carnaval

A Câmara Municipal de Santarém, em parceria com as Associações Culturais e Desportivas e as IPSS do Concelho, vai celebrar o Carnaval, de 24 a 28 de fevereiro, tendo como ponto alto o desfile de terça-feira que se realizará no Jardim de S. Bento.

No dia 24 de fevereiro, pelas 10h00, com o tema «As diferentes culturas e o turismo sustentável na construção da Paz no Mundo», 1 283 crianças vão animar o centro histórico e às 14h00, tem início o Baile Interinstitucional na tenda instalada na antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC). No mesmo local, a partir das 22 horas há animação noturna.

No sábado, a Casa do Brasil recebe o 2º Carnaval, com a realização de alguns jogos. Um dos pontos altos desta iniciativa é o desfile noturno no Jardim de S. Bento a partir das 21h00, onde vão participar a Associação Recreativa e Cultural da Gançaria, a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Alcanede, a APPACDM de Santarém, os Scalabis Nigth Runners, a Associação de Danças Desportivas de Tremês, o Atlético Clube de Pernes, a Associação Desportiva Atlético Clube Cruz de Cristo da Póvoa Isenta, o Rancho Folclórico do Bairro Santarém, Grainho e Fontainhas, o Centro de Cultura Recreio e Desporto Moçarriense e o Centro Social Paroquial Stª Margarida de Abrã. A partir das 22h00 há Baile de Carnaval na Sede da Sociedade da Romeira e animação noturna na tenda instalada na antiga EPC.

No dia 26, a partir das 15h00, tem início a Matinée na antiga EPC e meia hora mais tarde, o Largo do Rossio, em Pernes é palco da Marcha de Carnaval. Na segunda-feira, dia 27, às 21h00, tem lugar a Corrida de Mascarados no Jardim de S. Bento organizada pelos Scalabis Nigth Runners, seguindo-se a animação noturna na tenda da antiga EPC e o Baile com Concurso de Máscaras na Sede da Sociedade da Romeira.

No dia de Carnaval, o Jardim de S. Bento é o palco escolhido para o Desfile de Carnaval, onde participam, para além das associações que desfilaram no sábado, a Cena Aberta – Companhia Teatral de Santarém, a Sociedade Musical Pernense (Música Nova), o Sport Clube «Os Leões» da Póvoa Santarém, o Centro de Cultura e Desportivo do Verdelho e o Centro de Convívio, Cultura e Desporto da Fonte da Pedra. Os participantes neste desfile concorrem ao prémio de melhor grupo alegórico, em que o primeiro grupo recebe 750€, o segundo 500€ e o terceiro 250€.

Para além do apoio financeiro disponibilizado pelo Município para a construção dos carros alegóricos e/ou para as máscaras, as associações têm oportunidade de terem quiosques para venda de comida e bebida.