Cartaxo: conservação e restauro da igreja de S. João Batista

Encantos da Minha Terra é espetáculo a favor do projeto de Conservação e Restauro da Igreja Paroquial de São João Batista, no Cartaxo

O Centro Cultural do Cartaxo recebe neste sábado, dia 4 de março, com início às 21 horas e 30 minutos, o espetáculo Encantos da Minha Terra, de angariação de fundos cuja receita reverte para o projeto de Conservação e Restauro da Igreja Paroquial de São João Batista.

Encantos da Minha Terra retrata quadros da devoção popular no quotidiano das gentes do Ribatejo.

No campo, desde o nascer ao pôr-do-sol, ou nas festas dos domingos, passando pela Quaresma, Páscoa e Natal, elevam-se orações musicadas e recitadas. Um misto de cultura religiosa e devoção popular, pela voz de Ricardo Mónica, em colaboração com o Rancho Folclórico de Almeirim e que conta com diversos elementos em palco, trajados a rigor com as vestes do início do século XX, época a que pertence a origem dos trechos musicais.

Espetáculo para M/6.

Entrada – 7,50 euros.