CDC Landal vai regularizar a sua envolvente

Centro Desenvolvimento Comunitário do Landal vai regularizar a envolvente à sua sede em Rostos.

Nesta última quina-feira, dia 27 de julho de 2017, nas Instalações do Centro Comunitário do Landal, em Rostos, decorreu a assinatura do Contrato de Financiamento do Programa de Equipamentos Urbanos de Utilização Coletiva, Subprograma 2.

Presidiu à cerimónia o secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, estando presentes o representante da Direção-Geral das Autarquias Locais o subdiretor-geral António Edmundo Freire Ribeiro, o representante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo o vice-presidente José Pedro Neto, o presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha Fernando Tinta Ferreira e os representantes do Centro de Desenvolvimento Comunitário do Landal o presidente da direção José Manuel Paz e o tesoureiro José Carlos Ferreira da Silva.

O presente contrato visa o financiamento para a execução da obra designada por «Regularização da Envolvente, no Centro de Desenvolvimento Comunitário do Landal».

Os deslizamentos de terras e a queda de árvores que ocorrem no inverno, originam a instabilidade das zonas de acesso aos equipamentos desportivos/culturais/sociais da instituição, sendo que a grande preocupação de momento é a zona de acesso ao Centro de Dia do Centro de Desenvolvimento Comunitário do Landal, que coloca em perigo os utentes, colaboradores, comunidade e o próprio edifício.

Assim, com o fim de prevenir e garantir segurança a todos, o Centro de Desenvolvimento Comunitário do Landal apresentou uma candidatura para Comparticipação de Equipamentos Urbanos de Utilização Colectiva ao abrigo do despacho MCOTA Nº 7187/2003 publicado em 11 de Abril – SUB-PROGRAMA 2.

“O projeto consiste na construção de um talude de gabiões e de suporte de terras a poente, consolidando-o com uma adequada drenagem e camada de enrocamento sobre manto geotextil. Simultaneamente decorrerá a reabilitação do muro existente a norte que confronta com a estrada municipal, rebaixando a sua altura, refazendo os seus remates de topo e corrigindo parte dos rebocos de pintura para que tenha solidez para suportar as terras existentes, visto que o muro a construir será mais elevado”, detalha o CDCL.

Além de prevenir e garantir a segurança dos utilizadores dos equipamentos desportivos/culturais/sociais este projeto também se destina “a evitar problemas ambientais, derivado a futuros deslizamentos/desabamentos causados pelo assoreamento e pela fragilidade do solo”, adiantam os seus dirigentes, afirmando: “Transformar uma fraqueza numa vantagem é o nosso intuito. Ao fazer esta obra estamos a edificar uma vantagem benéfica para todos.”