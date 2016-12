Centro de Saúde de Rio Maior com horário alargado

30 unidades de Saúde com horário alargado em Lisboa e Vale do Tejo

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), enquanto responsável pela elaboração e coordenação regional do Plano de Contingência para Temperaturas Extremas Adversas – Módulo de Inverno 2016/2017, promoveu a atualização e revisão dos Planos de Contingência dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) e dos Hospitais/Centros Hospitalares das respetivas regiões.

Neste sentido, desde junho que têm sido realizadas reuniões de trabalho entre unidades hospitalares, de cuidados de saúde primários e de cuidados na comunidade integrados, tendo sido emitidas orientações no sentido de reforçar a articulação entre os três níveis de cuidados, através da discussão e implementação de medidas e estratégias, das quais se salientam as seguintes:

a) O reforço da importância da vacinação contra a gripe sazonal, de acordo com as orientações da Direção-Geral de Saúde;

b) A divulgação do número de contacto da Linha de Saúde 24 (808 24 24 24), bem como as vantagens da sua utilização;

c) A disponibilização de informação relativa aos sinais/sintomas de gripe, cuidados a ter (ex: higiene das mãos e etiqueta respiratória) e como utilizar os serviços de saúde (locais de atendimento e horários), utilizando não apenas as estruturas das unidades de saúde, mas também outras estruturas existentes na comunidade (farmácias, Juntas de Freguesia, escolas, media locais, etc.).

Ainda no âmbito dos cuidados de saúde primários, têm vindo a ser implementadas medidas que visam adequar a oferta em função do aumento da procura e da situação epidemiológica, através, designadamente, da substituição progressiva de consultas de doença aguda em detrimento de consultas de vigilância e do alargamento do horário de atendimento de doença aguda e do reforço de equipas.

Assim, a região de Lisboa e Vale do Tejo tem neste momento 30 unidades de Cuidados de Saúde Primários com horário alargado aos dias úteis, 46 aos sábados e 29 aos domingos. Consulte a seguir a lista das unidades da ACES Médio Tejo e da ACES Lezíria e respetivos horários, estando devidamente assinaladas as que têm atendimento suplementar, até às 22h00 ou 24 horas, consoante os casos.

De salientar ainda que os Hospitais/Centros Hospitalares de cada região identificaram a capacidade acrescida prevista para os Serviços de Urgência e Internamento, incluindo necessidades de recursos humanos adicionais, tendo desenvolvido os necessários procedimentos de afetação/contratação dos diversos grupos profissionais, em especial médicos, enfermeiros e assistentes operacionais.

Fonte: Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.