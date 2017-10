Cerca de 100 percorreram o Cadaval de Bicla

2º Cadaval de Bicla envolveu cerca de uma centena de cicloturistas.

O Município do Cadaval acolheu, a 15 de outubro, a 2ª edição do Cadaval de Bicla, passeio de cicloturismo que envolveu cerca de uma centena de participantes de dentro e fora do concelho. Este ano inserido na Festa das Adiafas, o Cadaval de Bicla percorreu as sete freguesias do concelho no percurso Cadaval, Casal Cabreiro, Palhais, Ventosa, Casal Velho, Rameleira, Charco, Rocha Forte, Cercal, Alguber, Figueiros, Painho (abastecimento), Casarão, Palhoça, Quinta de St. António, Sobrena, Peral, Dagorda, Vermelha e Cadaval, e contou com a especial participação de Carlos Vieira, tri recordista mundial de resistência em bicicleta, que apadrinhou a iniciativa.

Promover turisticamente as paisagens rurais do concelho do Cadaval, dinamizando a atividade desportiva, em particular o cicloturismo, bem como o salutar convívio entre os participantes, continua a ser o grande móbil do Cadaval de Bicla, explica a autarquia

O Cadaval de Bicla foi criado em 2016 e teve como principal impulsionador Miguel Vilar (Rocha Forte), entusiasta destas lides desportivas, tendo a Câmara Municipal dado corpo à ideia.

O grupo motard Falcões do Montejunto colaborou. A organização também contou com o apoio da Liberty Seguros.

Carlos Vieira, “o bombeiro ciclista de Leiria”, recordista mundial de resistência em bicicleta do Guinness em 1983, 1990 e 2014, ex-ciclista do Sporting Clube de Portugal e do Futebol Clube de Alverca, que apadrinhou o 2º Cadaval de Bicla, fez em 1986 a ligação entre o Vaticano e Fátima e foi recebido pelo Papa, façanha que repetiu em 2014, tendo sido recebido pelo Papa Francisco. Em 1991, foi 2º na Travessia da América, entre Santa Mónica (Califórnia) e Nova Iorque, ligação de 5 000 km, que já fizera em 1989.