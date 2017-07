Certificação de treinadores de cães perigosos e potencialmente perigosos - Aviso da GNR

A Guarda Nacional Republicana (GNR) enquanto entidade certificadora de treinadores de cães perigosos e potencialmente perigosos, e com o objetivo de dar cumprimento ao estipulado na legislação em vigor, informa que estão abertas as inscrições para a 1ª prova do Sistema de Avaliação para Certificação de Treinadores de Cães Perigosos ou Potencialmente Perigosos (SACT), ministrado pela GNR e pela PSP, o qual irá decorrer entre dia 19 e 22 de setembro.

Os interessados em obter esta certificação devem consultar as Normas Técnicas de Certificação de Cães Perigosos ou Potencialmente Perigosos, a Instrução para Candidatos à Certificação e a Portaria nº 28/2017, de 17 de janeiro.

Os candidatos a treinador devem proceder à sua inscrição até 20 dias antes da data prevista, através do preenchimento da Ficha de Inscrição, conforme as Normas Técnicas de Certificação de Cães Perigosos ou Potencialmente Perigosos, a qual deve ser enviada para ui.gic.cfc@gnr.pt.

A data de início pode vir a ser alterada, caso não haja candidatos em número suficiente.

No caso da certificação ser ministrada pela GNR, a mesma será ministrada no Grupo de Intervenção Cinotécnico, na Rotunda da Escola Prática, 2745-331 Queluz, telefone: 214 347 200.