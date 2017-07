Ciclismo: 12ª Volta a Portugal de Juniores passa por Rio Maior

12ª Volta a Portugal de Juniores em Ciclismo passa por Rio Maior a 14 de julho.

Na sua reunião de 23 de junho último, a vereação riomaiorense deliberou atribuir um apoio financeiro de 2 000 euros à UVP – Federação Portuguesa de Ciclismo, que traz a Rio Maior a 12ª Volta a Portugal de Juniores Liberty Seguros.

Calendarizada para o período de 13 a 16 de julho, a 12ª Volta a Portugal de Juniores em Bicicleta tem na cidade de Rio Maior o término da sua 1ª etapa, no dia 14, previsto para as 15h22. Esta etapa, de 115,5 km, principia nas Caldas da Rainha, estando a partida prevista para as 12h.

Sabe-se que a Academia Joaquim Agostinho, de Torres Vedras, que deve participar nesta competição, é frequentada por um jovem ciclista riomaiorense, de 17 anos de idade, aluno da Escola Profissional de Rio Maior, o João Pedro Santos Ramos Campos. Se ele será ou não convocado, apenas o seu treinador saberá.

A 12ª Volta a Portugal de Juniores Liberty Seguros arranca com um prólogo de 5,7 km no Bombarral, no dia 13.

No dia 15, a 2ª etapa divide-se em dois sectores: o primeiro com 49,2 km, com passagem por Vila Franca de Xira prevista para as 10h e pela Póvoa de Santa Iria para as 11h27; no segundo sector, com 11,4 km, a previsão é a de que os ciclistas passem pela Torre (Carregado) às 16h e cheguem a Alenquer às 16h18.

No dia 16, a terceira e última etapa, com 103,4 km é corrida até Torres Vedras por onde os cilclistas devem passar às 12h30. A chegada à meta, em Montejunto, está prevista para as 15h42.

Nos quadros em baixo consulte o percurso da 1ª etapa entre Caldas da Rainha e Rio Maior.