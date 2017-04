Ciclismo para todos nas escolas está na forja

Programa Nacional Ciclismo para Todos e BTT-XCO no Desporto Escolar passam por protocolo entre a FPC e a DGE

A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) e a Direção-Geral da Educação (DGE) assinaram, na última segunda-feira, 3 de abril, em Lisboa, um protocolo de cooperação institucional para a implementação do Programa Nacional Ciclismo para Todos nas escolas e para o desenvolvimento da modalidade BTT-XCO no âmbito do Desporto Escolar.

A cerimónia de assinatura do protocolo realizou-se na Escola Básica Pedro de Santarém, perante o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, que fizeram questão de associar-se à iniciativa.

A parceria entre a FPC e a DGE pretende “contribuir para a sustentabilidade ambiental e humanização das localidades, potenciando o uso da bicicleta em contexto escolar e, consequentemente, fomentar padrões de mobilidade mais seguros, saudáveis e empoderadores”, estabelece o protocolo.

Outra linha orientadora do acordo entre a FPC e a DGE é a promoção da “prática de ciclismo de forma abrangente, nos diferentes aspetos em que poderá contribuir positivamente para o desenvolvimento harmonioso das comunidades escolares e, em particular, dos alunos”.

No âmbito da cooperação institucional entre o DGE (Desporto Escolar) e a FPC, serão criados e desenvolvidos conteúdos e recursos pedagógicos, que contribuam para sistematizar os métodos para “ensinar a pedalar”, numa primeira fase, e “ensinar a pedalar/circular na via pública”, numa segunda fase e em idades mais avançadas.

O protocolo prevê também a criação de Núcleos de Ciclismo para Todos nos agrupamentos escolares, estando já previstos nos de Alapraia, Alcochete, Benfica e D. António Ataíde (Castanheira do Ribatejo), nos quais já se desenvolveu trabalho nesta área.

O acordo vai ainda permitir a participação em corridas dos calendários nacionais e regionais da Federação Portuguesa de Ciclismo aos jovens praticantes de BTT-XCO no Desporto Escolar.

A assinatura do protocolo proporcionou uma manhã de festa velocipédica na Escola Pedro de Santarém, durante a qual os alunos participaram em demonstrações e gincanas, entre as quais se incluíram atividades com a unidade de multideficiência da Escola de 1º Ciclo Arquiteto Ribeiro Telles.